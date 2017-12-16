بالفيديو.. فعاليات احتفال وزارة التعليم باليوم العالمي للغة العربية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن إطلاق المسابقة الأولى للغة العربية وملتقى علميًا لتوظيف التقنية في تعليمها ومعرضًا مصاحبًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وكان قد تقرر الاحتفاء باللغة العربية في هذا التاريخ؛ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.