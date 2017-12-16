بعد قتل زوجها.. شوهت وجه عشيقها بـ ” الأسيد “
في جريمة بشعة أقدمت زوجة هندية على قتل زوجها؛ من أجل عشيقها، وعلى الرغم من تكرار هذه الجرائم؛ إلا أن هذه الجريمة شهدت أمرًا أكثر غرابة.
قامت الزوجة والتي تُدعى ” سواتي ” التي تبلغ 27 عامًا، بإلقاء ” الأسيد ” على وجه عشيقها بعد أن قتلت زوجها؛ خوفًا من أن يتم كشف أمرها؛ حيث أرادت إخفاء ملامح عشيقها حتى لا يتعرفوا عليه.
وأعتقدت الزوجة أنه بعد ذلك سيتم إجراء عملية تجميلية لعشيقها وستعيش حياة طبيعية؛ إلا أنه شاء القدر أن تتعرف العائلة على العشيق بعد أن اقترب من التماثل للشفاء، خاصة أن صوته يختلف عن زوجها، وهو ما عجل في كشف أمرهما، وقامت الشرطة بالقبض عليها، واقرت بارتكابها جريمة القتل.
يُذكر أن ” سواتي ” قامت بقتل زوجها طعنًا بعد تخديره، بالتعاون مع عشيقها راجيش، وتخلصا من جثته برميها في مكان بعيد داخل الغابة، نوفمبر الماضي؛ للحصول على أمواله.
معلمة[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 22 دقيقة
وليش كل هالدرما وقتل الزوج المسكين كان تطلقت منه وراحت لعشيق السوء
الحمدلله الذي عافانا
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11620 ] نشر منذ 11 دقيقة
الهنود 😂😂
طيب ليه الخيانه ياعزيزتي الهنديه
انتي معك العصمه طلقيه وخلاص
ولا خايفه ع الذهباات اللي دفعتيهن مايرجعن
اي خلاص عنهن لايرجعهن فدوه للعشيق
الله ياخذكم تجلطون وربي 😂😂