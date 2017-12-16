بالصور.. إنطلاق كيا راي المحسنة 2018 في كوريا الجنوبية

سول(صدى):

بعد معاينة ملامحها في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت كيا رسميًا الستار عن نسخة راي المطورة في كوريا الجنوبية.

وهذه السيارة يسهل التعرف عليها على الفور، وتحمل واجهة أمامية جديدة مع شبكة تهوية مطورة ، مصابيح الضباب الدائرية، والمصابيح الأمامية المتناسقة مع أضواء LED المتكاملة النهارية.

وقد تم تجهيز راي أيضًا مع الصادم الخلفي المعدل، المصابيح الخلفية المحدثة، والعجلات الجديدة 15 بوصة بما في ذلك الألوان المتناقضة للسقف، الشبكة الأمامية، أغطية المرايا، والباب الخلفي.

أما المقصورة الداخلية فتأتي كما في السابق إلى حد كبير ولكن السائقين سيمكنهم العثور على عجلة جديدة بثلاثة أذرع ، مقابض الابواب وذراع نقل الحركة المطور، لمسات معدنية إضافية كما تتوفر بنظام المعلومات والترفيه قياس سبعة بوصة، فضلا عن مجموعة متنوعة من الخيارات مثل الإضاءة حسب الحالة وفرش الأرضية الملون.

وستكون راي متوفرة مع حزمة صديقة للحيوانات الأليفة تتضمن قفصًا قابل للإزالة، وغطاء للمقعد الخلفي، و ” سياج ” يفصل الصفين الأول والثاني، ويمكن طلب السيارة مع محرك البنزين 1.0 لتر المحسن بقوة 77 حصان وسيبدأ السعر من 13.15 مليون وون (12.098 دولار) في حين أن نسخة الفان ستكون متاحة أيضًا بأقل من 12.1 مليون وون (11.132 دولار).