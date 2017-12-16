” الجلفان ” يوضح أسباب رحيله عن ” الاتحاد “

طلال الغامدي(صدى):

أوضح تركي الجلفان، لاعب نادي الاتحاد السابق، سبب رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير على ما يرام قبل أن يسافر الفريق إلى المعكسر الخارجي بالصيف.

وقال ” الجلفان ” ، إن اسمه لم يكن موجودًا ضمن القائمة المغادرة مع المعسكر، وتواصل مع رئيس النادي السابق أنمار الحايلي الذي وافق على طلب الإعارة إلى نادي الفتح.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على كافة البنود مقابل الانتقال إلى الفريق الجديد، إلا أنه لم يأتي في الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق، موضحًا أنه علم بعد ذلك أنه غادر إلى المعسكر الخارجي.

واستنكر اللاعب عدم إدخاله في قائمة المعسكر من قبل المدير الفني للنادي، رغم أنه لم يكن موجودًا معه في فترة الإعداد ولم يتابعه في أي مبارة ودية.

وشكر ” الجلفان ” ، المستشار تري آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد وعده إياه بحل كافة مشاكله