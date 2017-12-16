الوهيبي يكرِّم ١٢٤ طالبًا متفوقًا بتعليم الرياض..الاثنين المقبل

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي صباح الاثنين بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الإدارة للعام الدراسي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ .

وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض عبدالرحمن السبيل أن التكريم سيشمل ١٢٤ طالبًا متفوقًا من المرحلتين المتوسطة والثانوية حصلوا على نسبة ١٠٠٪‏ مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم ٥٧ طالبًا من المرحلة المتوسطة فيما سيتم تكريم ٦٧ طالبًا من المرحلة الثانوية.

وبيّن السبيل أنه سيتم خلال الحفل تكريم عدد من المدارس المتميزة في تنفيذ الأسبوع التمهيدي مؤكدًا حرص الإدارة على تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين مقدمًا تهنئته وتهنئة منسوبي الإدارة للطلاب ولأولياء أمورهم على تفوقهم وتميزهم على مستوى الإدارة.