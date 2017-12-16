  • السبت 16

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. اليوم.. الأرض تتعرض للخطر من كويكب

اليوم.. الأرض تتعرض للخطر من كويكب

اليوم.. الأرض تتعرض للخطر من كويكب
واشنطن(صدى):

صرَحت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، بأن كويكبًا ضخمًا سيمر بجانب الأرض، اليوم السبت، ويسمى ” 3200 فايثون “.

وأوضحت ” ناسا ” ، أن الكويكب يبلغ قطره ثلاثة أميال، ويصنف على أنه ” يحتمل أن يكون خطيرًا “.

ومن المنتظر أن يمر الكويكب في حدود الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، على بعد نحو 6.4 مليون ميل من كوكبنا، أي نحو 27 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 1 ساعة

في السنوات القليله القادمه ستنتهي الحضاره من على كوكبنا وسنعود إلى القرون الوسطى فلقد حذرت وكالة ناسا من ان كوكب يدعى نيبروا في طريقه الى الأرض وسوف يدمر الحضاره من على وجه الأرض وهذا تفسير قول الله تعالى حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن اهلها أنهم قادرون عليهااتاها أمرنا ليلا اونهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالأمس من أنكر ما قلت فليزمه تفسير الايه وفق منهج السلف

[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 12 دقيقة

ليت يجي مليون كويكب للارض يدمرها وتنهي الدنيا وتبدا الاخره

[ عدد التعليقات: 6092 ] نشر منذ 11 دقيقة

سبحان الله العظيم الخالق المسير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *