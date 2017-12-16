اليوم.. الأرض تتعرض للخطر من كويكب
صرَحت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، بأن كويكبًا ضخمًا سيمر بجانب الأرض، اليوم السبت، ويسمى ” 3200 فايثون “.
وأوضحت ” ناسا ” ، أن الكويكب يبلغ قطره ثلاثة أميال، ويصنف على أنه ” يحتمل أن يكون خطيرًا “.
ومن المنتظر أن يمر الكويكب في حدود الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، على بعد نحو 6.4 مليون ميل من كوكبنا، أي نحو 27 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1841 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شره
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 1 ساعة
في السنوات القليله القادمه ستنتهي الحضاره من على كوكبنا وسنعود إلى القرون الوسطى فلقد حذرت وكالة ناسا من ان كوكب يدعى نيبروا في طريقه الى الأرض وسوف يدمر الحضاره من على وجه الأرض وهذا تفسير قول الله تعالى حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن اهلها أنهم قادرون عليهااتاها أمرنا ليلا اونهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالأمس من أنكر ما قلت فليزمه تفسير الايه وفق منهج السلف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24045 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه هههههههههههه
شف سطح جاري ابو يحي
فاضي
أهبط فيه بسلام😉😉😉
المر[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 12 دقيقة
ليت يجي مليون كويكب للارض يدمرها وتنهي الدنيا وتبدا الاخره
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6092 ] نشر منذ 11 دقيقة
سبحان الله العظيم الخالق المسير