اليوم.. الأرض تتعرض للخطر من كويكب

واشنطن(صدى):

صرَحت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، بأن كويكبًا ضخمًا سيمر بجانب الأرض، اليوم السبت، ويسمى ” 3200 فايثون “.

وأوضحت ” ناسا ” ، أن الكويكب يبلغ قطره ثلاثة أميال، ويصنف على أنه ” يحتمل أن يكون خطيرًا “.

ومن المنتظر أن يمر الكويكب في حدود الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش، على بعد نحو 6.4 مليون ميل من كوكبنا، أي نحو 27 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.