بمناسبة يومها الوطني.. ” قرقاش ” يُشيد بدور البحرين في مكافحة الإرهاب

أبوظبي(صدى):

هنأ الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، البحرين بيومها الوطني الـ46، مشيدًا بدورها في مكافحة الإرهاب.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” في الْيَوْمَ الوطني ٤٦ نهني البحرين بعيدها وبتجربتها التنموية وبانتصارها علي الاٍرهاب المدعوم خارجيا، البحرين الحريصة على الخليج عروبة وإستقرارا مكون مهم ورئيسي في الرؤية المشتركة التي تجمعنا “.

وتابع: ” إرتبط ذكر البحرين في وعينا بالأخلاق و التواضع و التعليم، جزيرة تشع بالنور في خليج العرب، نحمل لها ولشيوخها وأهلها المحبة والتقدير، هي التي تجدها راسخة في مواقفها عند كل محنة وتحدي “.