20 طنًا مساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى اليمن

فهمي محمد(صدى):

أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم السبت، عشرين طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية لمركز الإمداد الدوائي في مستشفى الجمهورية العام التابع لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بعدن.

من جانبه، ثمَن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعمه المستمر لقطاع الصحة في اليمن، مشيرًا إلى أن دعم المركز لليمن لم يتوقف منذ ثلاثة أعوام.

وأكد أن الوزارة ستتولى توزيع الشحنة الدوائية المقدرة بعشرين طنا على جميع المحافظات اليمنية حسب الحاجة.

وأوضح ممثل مكتب المركز في عدن، عبدالعزيز باوزير، أن هذا الدعم يأتي تواصلا لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي باحتياجاته من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ولما يقدمه في مختلف المجالات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأشار منسق الهيئة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، إلى الدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع الصحة في اليمن، مشيرًا إلى أنه يعد كأفضل هيئة دولية تقدم الدعم المتواصل للشعب اليمني .