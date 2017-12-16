ما يحدث داخل اجتماعات قيادات الدوحة والمنظمات اليهودية بأمريكا

طلال الضوي(صدى):

كشفت صحيفة أمريكية متخصصة في الشأن اليهودي، الستار عن بعض ما يدور في الجلسات الخاصة بين المسؤولين القطريين وقادة المنظمات اليهودية الأمريكية الداعمة لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض من زاروا الدوحة مؤخراً من هذه الشخصيات قالوا إن القادة القطريين ” يشعرون بالخوف من السعوديين، ومهتمون بإقناع واشنطن بأنهم حليفٌ يمكن إبداء الثقة به ” ، في محاولة مكشوفة لاستجداء الدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سبق وأن وصف قطر بأنها ” تمول الإرهاب منذ أمد طويل “.

ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء الزائرين قوله إن ” القطريين قالوا إنهم لم يعودوا يدعمون الإرهاب ” ، وهو ما يشكل إقراراً صريحاً من قبل مسؤولي النظام الحاكم في الدوحة، بالدعم الذي يدأبون على تقديمه للعديد من التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.