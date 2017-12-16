برشلونة يضع 12 مليون يورو للحصول على لاعب بالميراس

طلال الغامدي(صدى):

حدد نادي برشلونة مبلغ 12 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب نادي بالميراس البرازيلي، ييري مينا صاحب الـ 23 عام.

واشتعلت المنافسة على اللاعب الكولومبي ” مينا ” بعد تقدم بروسيا دورتموند، بعرض جديد للاعب بقيمة 27 مليون يورو؛ إلا أن بالميراس مقيدًا بالاتفاق المبدئي مع برشلونة والذي كانت قيمته 9 مليون يورو.

يُذكر أن برشلونة في حاجة إلى الحصول على اللاعب الكولمبي، خاصة بعد تأكد رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، لنادي هيبي فورتشن الصيني خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.