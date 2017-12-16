برشلونة يضع 12 مليون يورو للحصول على لاعب بالميراس
حدد نادي برشلونة مبلغ 12 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب نادي بالميراس البرازيلي، ييري مينا صاحب الـ 23 عام.
واشتعلت المنافسة على اللاعب الكولومبي ” مينا ” بعد تقدم بروسيا دورتموند، بعرض جديد للاعب بقيمة 27 مليون يورو؛ إلا أن بالميراس مقيدًا بالاتفاق المبدئي مع برشلونة والذي كانت قيمته 9 مليون يورو.
يُذكر أن برشلونة في حاجة إلى الحصول على اللاعب الكولمبي، خاصة بعد تأكد رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، لنادي هيبي فورتشن الصيني خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.
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