الكونجرس يمنع بيع الطائرات إلى إيران

واشنطن(صدى):

أعلن مجلس النواب الأمريكي، منع بيع الطائرات إلى إيران، بعد موافقة 252 صوتًا مقابل 167 معارض من أعضاء البرلمان.

وكان أعضاء في مجلس النواب طالبوا إدارة ترامب بإلغاء صفقة بيع الطائرات إلى إيران التي أبرمتها الإدارة السابقة بعد إصدار تقارير أثبتت استخدام طهران لهذه الطائرات في دعم الإرهاب من خلال نقل الأسلحة والملشيات إلى سوريا ومناطق النزاع في المنطقة.

واتهم أعضاء المجلس الحرس الثوري باستخدام طائرات مدنية لنقل الجنود وعناصر المليشيات والسلاح إلى سوريا، مشيرين إلى احتجاج نواب جمهوريون وعدد من الديموقراطيين في الكونجرس سابقًا، على عقد صفقات بقيمة 10 مليارات دولار قيمة بيع طائرات من طراز بوينغ وإيرباص لإيران.