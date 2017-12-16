” المختار ” للمزايدين على دعم المملكة للقدس: ” القافلة تسير والكلاب تنبح “

نايف السالم(صدى):

أكد أستاذ القانون الخاص بجامعة نواكشوط بجمهورية موريتانيا الإسلامية الدكتور محمد محمود المختار، أنه لا يمكن المزايدة على دور المملكة في دعم القضية الفلسطينية وقضايا العالم أجمع والأمة الإسلامية بشكل خاص.

وأوضح ” المختار ” أنه منذ تأسيس المملكة وهي تحت لواء نصرة القضايا في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث إنها قضية الأمة الإسلامة كلها باعتبار الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وأشاد ” المختار ” بدور القائمين على شئون المملكة حفظهم الله عبر التاريخ في دعم القضية، سوارء على المستوى المادي أو الدعم المعنوي عبر الدفاع عنها في المنابر والمحافل الدولية، قائلًا ” دور المملكة لا يمكن أن يشكك فيه إلا مكابر، ولا يمكن أن يزايد على المملكة في هذا المجال، فهؤلاء كما يُقال ” القافلة تسير والكلاب تنبح ” ، وهذا لن يضر المملكة ولن يقلل مما تقوم به “.

كما عبّر عن فرحته وسروره بالوجود ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، سائلاً الله أن يديم الأمن والاستقرار على هذه الربوع الطيبة.