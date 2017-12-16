حارس مرمى الهلال ينتظر الموافقة على مشاركته في ” خليجي 23 “

نواف السالم(صدى):

طالب اتحاد الكرة العماني، نادي الهلال بالسماح لحارس المرمى العماني علي الحبسي للمشاركة في كأس الخليج ” خليجي 23 “.

وكان ” الحبسي ” الذي يرتبط بعقد مدته 3 سنوات مع الهلال، كشف عن رغبته في خوض بطولة ” خليجي 23 ” مع منتخب بلاده.

وينتظر ” الحبسي ” رد إدارة الهلال على طلب الاتحاد العماني، حيث من المقرر أن يستمر دوري المحترفين بجولتيه الـ 15 والـ 16 بالتزامن مع بطولة ” خليجي 23 ” ؛ لذلك من الصعب أن يستغنى الهلال عن جهود لاعبه.

يُذكر أن بطول الخليج من المقرر إقامتها بالكويت، خلال الفترة من 22 الجاري وحتى 5يناير المقبل.