انطلاق معرض جدة الدولي للسيارات غدا

عادل الحربي(صدى):

ينطلق غدا معرض جدة الدولي للسيارات والمعروف بالمعرض السعودي الدولي في نسخته رقم 39 ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر ويشهد عروض مختلفة لسيارات ركوب ودفع رباعي وسيارات تجارية وحتى الدراجات النارية ومعرض جدة يمثل أكبر معرض سيارات في السعودية حيث سيقع على مساحة 40 ألف متر.

ومن المنتظر مشاركة 25 شركة في المعرض في السيارات بجانب شركات أخرى لقطع الغيار والكماليات وتعديل السيارات وتمويل تقسيط السيارات. كما ستتوفر خارج المعرض ساحة بحجم 30 ألف متر للأغراض الترفيهية والسباقية وعروض السيارات والدراجات النارية فيما يعتبر قدوم شركات سيارات عديدة ومسئولين عالميين للمعرض فسيكون فرصة للتعرف على صناعة السيارات في العالم ودورها الوطني.

وينتظر أن تشارك في المعرض شركات تويوتا ورينو وهيونداي ونيسان ورينو بجانب MG وكرايسلر وMG وجيب ودودج وشانجان وGMC وشيفروليه وJMC.