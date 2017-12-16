مجلس علماء باكستان يُطالب بسرعة محاسبة طهران

إسلام آباد(صدى):

أكد رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود الأشرفي، اليوم السبت، أن تقرير الأمم المتحدة بشأن التدخلات السلبية لإيران في المنطقة كشف الوجه الحقيقي لها ودعمها للجماعات الإرهابية كانتهاك واضح للقرارات والأعراف الدولية.

وطالب ” الأشرفي ” بضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة إيران على مخالفتها في دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول.

كما أعلن المجلس موقفه الثابت الذي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي في اليمن ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ويضع حدًا لمعاناته، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.