مهرجان أفلام الأطفال يقدم 11فيلما بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض الإثنين المقبل

سعيد العجل(صدى):

ضمن مهرجان أفلام الأطفال الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، من المنتظر أن يتم يوم الاثنين المقبل ٣٠ ربيع الأول الموافق ١٨ ديسمبر عرض ١١ فيلما عالميا للأطفال، هذه الأفلام من (فنلندا وإسبانيا والإتحاد الأوروبي وبلجيكا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأستراليا والمملكة العربية السعودية).

ويأتي عرض هذه الأفلام قبل ختام المهرجان والذي سيقام يوم ٣٠ ديسمبر، وستعرض الأفلام على شاشات مسرحي (B) و (C)، حيث ستبدأ تسعة أفلام وهي قصيرة عند الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة وتستغرق حوالي الساعة والربع بينما سيبدأ عند الساعة السادسة عرض فيلمين طويلين من دولتي فنلندا وأسبانيا.

والأفلام المشاركة هي فيلم ” Jill and Joy’s Winter ” وفيلم “ Donkey Xote ” وفيلم “The Story Of Sylvia & Alex” وفيلم “Le Lion Et Singe”، كما شملت فيلم “الحفرة” وفيلم ” تبدو مخيفا ” وفيلم “طريق العمالقة” وفيلم ” مأوى ” أذاد ” وفيلم ” كرات الأرز ” وأخيرا فيلم “مطر “.

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والأطفال لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بالأفلام التي اختارتها لجنة متخصصة، حيث أكدت أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجانا.

كما وفرت لجنة المهرجان عدد من الفعاليات المصاحبة مثل بيت الرعب وعروض الفرق الاستعراضية وعدد من الفعاليات الفنية المناسبة والتي تهدف إلى قضاء الأطفال وقتا ممتعا ومشاهدات متنوعة.

من جانبه أكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي الأستاذ محمد السيف بأن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، وهذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وتحت إشراف لجنة مشاهدة متخصصة.