” الصندوق العقاري “: من لديهم تمويل عقاري يمكنهم التحويل إلى التمويل المدعوم

نايف السالم(صدى):

قال صندوق التنمية العقاري، اليوم السبت، إن من لديهم تمويل عقاري قائم ومسجلين في الصندوق، من الممكن أن يقوموا بالتحويل إلى التمويل المدعوم، والاستفادة من الدعم.

وأوضح ” العقاري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” في حملة سكني نزيد على البشارة بشارة، لقينا الحل للي عنده تمويل عقاري قائم مع الممولين ومازال مستمر بالسداد، ومن اليوم لا يشيل هم الأرباح مع برنامج التمويل المدعوم “.

وكان صندوق التنمية العقاري أعلن عن انضمام البنك السعودي للاستثمار، ضمن كوكبة شركاء التمويل المدعوم، في إطار حملة سكني.