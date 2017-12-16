” الربيعة ” يرعى المؤتمر السنوي الأول للجمعية السعودية للعمود الفقري غدا

سعيد العجل(صدى):

برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تنطلق غدا الأحد في الرياض فعاليات المؤتمر السنوي الاول للجمعية السعودية للعمود الفقري الذي تنظمه الجمعية.

أوضح ذلك الدكتور سامي العيسى رئيس الجمعية السعودية للعمود الفقري ورئيس الموتمر وقال أن المؤتمر يهدف الى تحقيق التميز في الرعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري ومناقشة مستجدات علاج مشاكل العمود الفقري و مناقشة الاوراق البحثية المقدمة المحلية منها والدولية.

واضاف د سامي ان المؤتمر سينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “نحو التميز في الرعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري” وسيشارك في المؤتمر ثمانية متحدثين دوليين من أمريكا وكندا وفرنسا بالاضافة الى ٦٠ متحدث محلي .

بالإضافة الى مشاركة جمعيات دولية مثل الجمعية الامريكية للعمود الفقري NAAS وجمعية AO Spine العالمية وجمعيات محلية مثل الجمعية السعودية للمخ والاعصاب والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي .

واوضح الدكتور خالد العسيري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بان المؤتمر سيناقش خلال جلساته كل ما يستجد في طرق تشخيص وعلاج مشاكل العمود الفقري المختلفة من جميع التخصصات المعنية بعلاج أمراض العمود الفقري بالإضافة الى جلسات خاصة بتبادل الخبرات في تحديات علاج العمود الفقري خاصة إصابات الحبل الشوكي بالاضافة الى جلسات لمناقشة ٧٠ بحث علمي مقدم كل ذلك تحت شعار التمييز في الرعاية متعدد ة التخصصات للعمود الفقري .

واكد الدكتور العسيري ان يوم امس السبت (اليوم)وهو اليوم الذي يسبق المؤتمر فقد قامت الجمعية بحملة تثقيف صحي بامراض وعلاج العمود الفقري مصاحبة للمؤتمر في ثلاث مراكز طبية بالرياض هي مدينة الملك فهد الطبية و مدينة الملك سعود الطبية و مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز