لأول مرة.. تخصيص مقعدين للسيدات في ” غرفة أبها “

أبها(صدى):

أكدت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها ممثل شباب وشابات الأعمال بمجلس شباب منطقة عسير أسماء خضر الزهراني، أن قرار تعيينها بمجلس إدارة الغرفة الصناعية ليس بمستغرب في ظل توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بتمكين المرأة في المجتمع.

وأوضحت ” الزهراني” أن وجود مقعدين لعضوية مجلس الإدارة بغرفة أبها من العنصر النسائي في الدورة الحالية يتيح للمرأة في عسير المشاركة في صنع واتخاذ القرار فيما يخص شؤونها الاقتصادية، لافته إلى أن هذا التعيين سيكون فرصة كبيرة لها للعمل على تنفيذ توجيهات الأمير بدعم برامج الشباب.

ووجهت ” الزهراني ” الشكر إلى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي على تعيينها في هذا المنصب، مُثمنه ثقة أمير منطقة عسير رئيس مجلس شباب المنطقة فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بها لتعيينها الممثل الوحيد عن شباب وشابات الأعمال بمجلس شباب منطقة عسير في دورته الثانية.

وكان صدر قرار بتعيين ” الزهراني ” عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها في دورتها العاشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسها؛ حيث خصص مقعدين لعضوية مجلس الإدارة بغرفة أبها من العنصر النسائي في الدورة الحالية.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، أصدر توجيهاته لتعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية، وصناعة القرار وفقًا للضوابط الشرعية، كما وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30‎%‎ في جميع القطاعات كأحد أهداف خطة التحول الوطني 2030.