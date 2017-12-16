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مشروبات لتحمي الجسم من الأمراض

مشروبات لتحمي الجسم من الأمراض
باريس(صدى):

نصحت باحثة فرنسية، بتناول 7 أنواع من المشروبات والعصائر من نباتات طبيعية مفيدة للصحة، حيث تخلص الجسم من السموم، وتحميه من الأمراض.

وفضَلت الباحثة، شرب مغلي نبات ” الزعتر ” الذي لديه القدرة على تطهير الجهاز التنفسي وحمايته خلال فصل الشتاء، كذلك نبات ” ندى البحر ” الذي يحمي الكبد، أما نبات ” الترنجان ” فهو يعمل على توازن الجهاز العصبي ويساعد على نوم هادئ.

وأضافت أن نبات ” الريحان ” يعمل على تفادي الاضطرابات الهضمية ويساعد على النوم، كذلك عصير ” العرقسوس ” الذي يسهل عملية الهضم، وينشط الجهاز المناعي، أما ” القرفة ” فهي تخفض الاضطرابات الهضمية، وأخيراً ” الخرشوف ” الذي ينشط عملية تطهير الكبد ويهدئ الآلام الروماتيزمية.


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