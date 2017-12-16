بالصور.. ” منظمة الطلاب السعوديين ” بأمريكا تحتفي بتخريج 100 طالب وطالبة من المبتعثين

سعيد العجل(صدى):

أ‎قامت منظمة الطلاب السعوديين في جامعة كنتاكي الغربية بالتعاون مع منظمة الطلاب السعوديين في جامعة ولاية ناشفل بالولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، حفل خريجي جامعات (ناشفل) و(بولنق قرين) بحضور مساعد الملحق الثقافي للشؤون الدراسية الدكتور علي الفريحي.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات من بينها حواراً مع الدكتور علي الفريحي للاجابة على استفسارات الخريجين والطلاب ، ثم كلمة ممثل الاندية ناصر ال مرقان الذي رحب بالحضور ومقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها لأبنائها الطلاب المبتعثين.

من جهته، عبر فايد الحربي رئيس النادي السعودي في مدينة ناشفل عن غبطته بتخرج أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة من المدينتين شاكرا المتطوعين على جهودهم ومقدماً شكره للنادي المستضيف بقيادة الاستاذ ناصر ال مرقان . كما اشتمل الحفل على فقرات غنائية وشعرية قدمت ابتهاجاً بهذه المناسبة.

من جهتها قدمت إدارة النادي السعودي في (بولنق قرين) و(ناشفل) شكرها للملحقية الثقافية بواشنطن على دعمها لأنشطة المبتعثين ، كما ثمنت دور مركز التطوير الاحترافي ممثلا في الدكتور احمد الجبر ودعمه الغير مستغرب للأندية السعودية في امريكا .