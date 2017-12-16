” الزقعان ” يقود هجوم الفتح أمام التعاون

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي الفتح، اليوم السبت، نظيره التعاون في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 2017، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الـ3:15 مساءً.

وجاء تشكيل الفريق لمواجهة اليوم بحضور كلًا من ” علي المزيدي، ماجد هزازي، أحمد شراحيلي، محمد أمان، عبدالله الدوسري، محمد الفهيد، ساندرو مانويل، رياض شراحيلي، علي الزقعان، عبدالقادر الوسلاتي، حمد الجهيم “.

ووضع مدرب الفريق السيد فتحي الجبال بـ7 لاعبين على قائمة البدلاء، وهما ” عبدالله العويشير، محمد علي اليعقوبي، أحمد الناظري، مازن السويلم، محمد المجحد، عبدالعزيز مجرشي، محمد السعيد “.

يُذكر أن الفتح يحتل المركز التاسع بدوري المحترفين، بعد تعادله في الجولة الثالثة عشر مع الهلال بدون أهداف رغم النقص العددي للفريق بعشرة لاعبين رفعت رصيده إلى 16 نقطة.