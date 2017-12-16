” البيئة ” تفرض حظر استيراد الأبقار من إسبانيا بسبب ” جنون البقر “

سعيد العجل(صدى):

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرًا موقتًا لاستيراد الأبقار من مملكة إسبانيا بسبب مرض جنون البقر.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي ان الوزارة قامت بذلك بعد ورد نشرة تحذيرية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور إصابات بمرض جنون البقر بمملكة إسبانيا .

بدوره بين مدير عام المحاجر الدكتور أسامة الصالح أنه جرى التعميم على المحاجر بالحظر، وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض .