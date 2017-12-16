الفريدي: سندخل لقاء الكويت من أجل الفوز

نواف السالم(صدى):

أشار لاعب وسط المنتخب الأخضر، أحمد الفريدي، إلى أن مباراة الافتتاح لكأس خليجي 23 أمام الكويت لها خصوصيتها.

وعلَل ذلك في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” مباراة الافتتاح أمام الكويت لها خصوصيتها، باعتبار أن هذا النوع من المباريات تتحكم في طريقة اللعب من خلال التحفظ في الأسلوب، ولكننا سندخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز “.

وقال: ” برنامج الأخضر الإعدادي سيُساهم بشكل واضح في إكمال جاهزية المنتخب للمشاركة في البطولة التي تحمل قيمةً فنيةً ومنافسةً عاليةً “.