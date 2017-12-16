” الحضري ” يقود التعاون أمام الفتح

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي التعاون، اليوم السبت، نظيره الفتح في الجولة الـ14 من دوري المحترفين 2017، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الـ3:15 مساءً.

ودفع التعاون بحارس المرمى عصام الحضري في القائمة الأساسية للمباراة، التي تكونت من ” إبراهيم الزبيدي، جفين البيشي، مدالله العليان، ريان الموسى، سيدريك أميسي، سعيد الدوسري، عبدالمجيد السواط، جهاد الحسين، نايف هزازي، الحاج كمارا”.

ودفع مدرب الفريق جوزيه جوميز بكلًا من ” سلطان الغامدي، ريكاردو ماتشادو، فيصل الخراع، نايف موسى، عبدالرحمن الدوسري، مصطفى فتحي، وعبدالرحمن خيرالله ” على قائمة الاحتياط.

وكان التعاون تغلب على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف مقابل لاشيئ، ليحل في المركز الثامن بدوري المحترفين برصيد 16 نقطة .