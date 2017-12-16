بالصور.. ” الإسكان ” توقع مع 5 شركات لتنفيذ 15 ألف وحدة سكنية في 3 مناطق

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ ما يقارب 15000 وحدة سكنية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وذلك مع شركة العامرية، وشركة التميمي، وشركة تضامن القضيبي وشزن، وشركة الفهد، وشركة المسوقون المتميزون.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني (هنا) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني ” اسكان ” (هنا) والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية (هنا)، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.

وكانت الوزارة قد كشفت عن تفاصيل الدفعة الحادية عشر والأخيرة من برنامج ” سكني ” لعام 2017 التي بلغت 36798 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، و 4591 أرضًا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى 8 آلاف تمويل مدعوم.