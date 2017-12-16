فيديو مخيف لأشباح تتجول داخل شقة سكنية

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف ومروع، وثقته إحدى كاميرات المراقبة لأشباح تسكن إحدى الشقق السكنية.

وظهر بالفيديو لحظة مرور الأشباح داخل الغرفة يمينًا ويسارًا واحد تلو الأخر على شكل “ أمواج ظل ” داخل غرفة معيشة عائلية ليلًا.

وأكد سكان هذه الغرفة بعدما شاهدوا اللقطات وجود أشباح تسكن المنزل، مؤكدين أنهم لاحظوا أشياء غريب تحدث في الغرفة.

http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/12/14/3276979599452882449/640x360_MP4_3276979599452882449.mp4?_=1