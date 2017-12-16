أجهزة وفحوصات دقيقة لمنع الزيوت المغشوشة في مهرجان الزيتون بالجوف

علي العنزي(صدى):

تفقد رئيس اللجنة العليا لمهرجان الزيتون بالجوف أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني،مختبر أمانة المنطقة المسؤول عن إستلام منتجات المزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون الذي ينطلق في 23 / 4 / 1439 هـ.

وبين القحطاني أنه يتم سنوياً إستحداث أنظمة المختبر وفق أعلى المواصفات العالمية ، ويتم صيانتها بشكل دوري بفرق متخصصة ، وبين أنه تم هذا العام دعم المختبر فنيا بالتعاقد مع أحد المؤسسات وبالتعاون مع خبراء من جامعه الجوف ومركز أبحاث الزيتون والشؤون الزراعية .

وأشار إلى أنه سيتم استلام كامل إنتاج المشاركين قبل المهرجان ليخضع لحملة ” مجاز ” ، وذلك من خلال إجراء جميع الفحوصات اللازمة والدقيقة ، وفق المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة ، التي يعمل عليها مختصين بالمختبر من ذوي الخبرة، وبين أن لجنة الجودة في وحدة المختبر المكونة من كيميائيين مختصين يقومون بإجراء الفحوصات التي تتم على إنتاج المزارعين ، وهذه الفحوصات السبعة هي ” نسبة الحموضة ، والتزنخ ، والرطوبة ، وفحص خلط الزيت بآخر ، وكذلك المعادن الثقيلة ، والغش التجاري ، وأخيراً التذوق “.

وأوضح القحطاني أن حملة مجاز تهدف إلى حماية المستهلك من الغش التجاري ,وأن أي حالة غش في الزيت سيتم إكتشافها سيحال صاحبها للجهات المختصة للتعامل معه رسمياً ومحاسبته .