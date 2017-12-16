ترامب يتصدر ترتيب الزعماء في الرواتب.. وميركل تتغلب على تيريزا ماي

واشنطن(صدى):

:يُفكر الكثير حول العالم في مرتبات رؤساء البلدان المختلفة، والمسؤولون الأكثر شهرة، فهو أمر يشغل بال الجميع، حيث يُعد من الأمور المثيرة لفضول الإنسان على مستوى عالمي.

ولعلى أمريكا وفرنسا وألمانيا من بين البلدان المؤثرة حول العالم؛ لذلك الفضول حول مرتبات المسؤولين بها أكثر من الدول الأخرى.

ويتصدر كلًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السابق باراك أوباما في قائمة مرتبات المسؤولين حول العالم، حيث يصل مرتبهم إلى 400 ألف دولار سنويًا.

وفيما يتعلق بالرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، والرئيس السابق فرانس هولاند، فبلغت مرتباتهم 179 ألف و988 يورو سنويًا، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الفرنسي ” هولاند ” قرار بتخفيض مرتبه ومرتبات الوزراء بنسبة 30%.

وشهد مرتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغيير أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية حيث كان يتقاضى 137 ألف و650 دولار سنويًا، إلا أنه تزايد العام الماضى حتى وصل إلى 155 ألفًا و600 دولار، وعاد وانخفض مرة أخرى العام الجارى، بقيمة 600 دولار.

وعن النساء الأكثر شهرة في المجال السياسي، نجد راتب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل يبلغ 237 ألف دولار سنويًا، بينما تتقاضي وزيرة الخارجية البريطانية تيريزا ماي مبلغ 186 ألف و119 دولار سنويًا.