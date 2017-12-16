مدافع برشلونة يتمنى مواجهة مدربه السابق

نواف السالم(صدى):

ذكر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه أن مواطنه الإسباني بيب غوارديولا يحقق إنجازات “ هائلة ” مع فريقه الحالي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنه يتمنى أن يلتقي برشلونة مع سيتي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونقلت صحيفة ذا تليغراف عن بيكيه قوله :” سيتي يقدم أداء هائلاً في الوقت الحالي، وهو مرشح بقوة للفوز بلقب الدوري الممتاز، وأتمنى أن يفوز بالكأس أيضاً، وأتمنى أيضاً أن نواجهه في نهائي دوري أبطال أوروبا ”.

وأضاف بيكيه :“ ما يقوم به غوارديولا حالياً مع سيتي رائع، وهو يحطم كل الأرقام القياسية ”.