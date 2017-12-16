تفاصيل جديدة في قضية زواج امرأة من اثنين
كشفت مصادر، تفاصيل جديدة في قضية الأب الذي زوَج ابنته لزوجين في جدة، موضحًا أن الزوجة عاشت مع الاثنين في بيتيهما، رغم زعم أبيها أن ابنته طلقت من الأول بعد 10 أيام من زواجها؛ لذلك زوَجها للثاني.
وقال المأذون الذي عقد للزوج الثاني أنه سجل المعلومات في وثيقة الزواج، أن العروس ما زالت بكرًا، ولكن الأب زعم أنه نسي أن يقول له أن ابنته مطلقة، ثم تراجع عن ذلك، مؤكدًا أنه أبلغ المأذون أن ابنته مطلقة، غير أنه لم يدون ذلك في الوثيقة.
وأوضحت المصاد، أن الزوجة التي تزوجت الرجلين اختفت وجاري حاليًا البحث عنها.
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الابهاوي[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا الأب ديوث
معلمة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله لايبلانا وش هالأب 🤤
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24033 ] نشر منذ 17 دقيقة
حتى المأذون مهو مزبوط🤔
معلمة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 14 دقيقة
الفيس هذا 🤤 جاء بالغلط