تفاصيل جديدة في قضية زواج امرأة من اثنين

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة في قضية الأب الذي زوَج ابنته لزوجين في جدة، موضحًا أن الزوجة عاشت مع الاثنين في بيتيهما، رغم زعم أبيها أن ابنته طلقت من الأول بعد 10 أيام من زواجها؛ لذلك زوَجها للثاني.

وقال المأذون الذي عقد للزوج الثاني أنه سجل المعلومات في وثيقة الزواج، أن العروس ما زالت بكرًا، ولكن الأب زعم أنه نسي أن يقول له أن ابنته مطلقة، ثم تراجع عن ذلك، مؤكدًا أنه أبلغ المأذون أن ابنته مطلقة، غير أنه لم يدون ذلك في الوثيقة.

وأوضحت المصاد، أن الزوجة التي تزوجت الرجلين اختفت وجاري حاليًا البحث عنها.

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