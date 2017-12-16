ريبروف يمنح لاعبي الاهلي راحة يومين

الرياض(صدى):

منح المدير الفني لفريق الأهلي الأوكراني سيرجي ريبروف، راحة للاعبين لمدة يومين، على أن يعود الفريق لتدريباته مساء الاثنين المقبل، على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادا لمباراته المقبلة أمام الفتح في الجولة الـ 15 للدوري.

قال ريبروف، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتفاق، والتي حسمها برباعية لهدف، أنه سيركز على مواجهاته القادمة، ولن ينظر لنتائج المنافسين، مبينا أن عليهم تحقيق الانتصارات المتتالية، وتحسين الأداء الفني في المستقبل.

وأضاف مدرب الأهلي، أنه منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات الماضية، في المواجهة.