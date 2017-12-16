نجم برشلونة على اعتاب الدوري الصيني

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، إلى أن قائد برشلونة الإسباني أندريس إنييستا، تلقى عروضاً فلكية من أندية صينية تفوق قيمتها ما يتلقاه مع البرسا بعدة أضعاف.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن قائد البرسا رفض كل هذه العروض بشكل قاطع، مؤكدة أنه ليس لديه النية للسير على خطى الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي ذكرت العديد من التقارير أخيراً أنه سينتقل لهيبي فورتشن الصيني خلال موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن العروض التي تلقاها إنييستا تساوي أضعاف ما يتلقاه مع البرسا حالياً.