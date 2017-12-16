مدرب ليفربول : السيتي الأقرب لخطف الدوري

نواف السالم(صدى):

ذكر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وإن فريقه عليه أن يركز على تحقيق أفضل نتائج بين الفرق خلال ما تبقى من جولات الموسم من أجل الحصول على أفضل مركز ممكن.

وجمع ليفربول 31 نقطة ويحتل مركزاً بين توتنهام هوتسبير الرابع في القائمة وبيرنلي السادس ويتخلف كل منهم بفارق 18 نقطة عن سيتي المنفرد بالصدارة بكل جدارة بعد أول 17 جولة.

ويتخلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن جاره بينما يحتل تشيلسي حامل اللقب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن يونايتد.