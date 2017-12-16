زيدان يُعلق على أنباء ضم ” محمد صلاح ” إلى ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أشاد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، قائلًا : ” هو لاعب عظيم ، كشف عن نفسه في روما كلاعب صاحب مستوى جيد، والآن تميز في صفوف ليفربول “.

وأضاف زيدان :” ومازال يتطور مع الوقت ويتحسن في المستوى، لا أتحدث كثيرا عن اللاعبين الأخرين ” ، مضيفًا : ” صلاح مازال صغير في السن وأظن أنه يمتلك المزيد ليقدمه في عالم كرة القدم، وأنا أقدر هذا الأمر كثيرا “.

يذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.