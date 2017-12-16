دراسة تكشف 4 أنواع لسوء المعاملة الزوجية

متابعات(صدى):

كشف دراسة حديثة في العلاقات الزوجية عن أنواع سوء المعاملة المنزلية ، وأورد المختصين أربعة حالات تتم فيها سوء المعاملة في العلاقة الزوجية، على النحو التالي:

1 – سوء المعاملة الإقتصادي

يأتي سوء المعاملة الاقتصادي عبر سلوك قسري أو تحكم في سلوك الطرف الآخر يحرمه من الاستقلال الاقتصادي أو المالي، أو إجبار شخص على التوقيع على قرض أو عقد دون موافقته، بالإضافة إلى عدم تقديم المال من قبل الرجل لإعالة زوجته.

2- سوء المعاملة العاطفي

يتضمن سوء المعاملة العاطفي الاعتداء اللفظي أو الإذلال أو التخويف، أو أي معاملة أخرى تقلل من شعور الإنسان بهويته وكرامته وقيمته الذاتية.

3- الإساءة البدنية

ينطوي الإيذاء البدني على استخدام العنف والقوة البدنية ضد الطرف الآخر، ما قد يسبب ضرراً جسدياً له، ويشمل ذلك الخدش والعض والدفع والصفع والركل والحرمان من الطعام، واستخدام الأسلحة أو التقييد الجسدي.

4- سوء المعاملة النفسي

الإساءة النفسية هي شكل من أشكال سوء المعاملة التي يقصد منها أحد الطرفين بقصد إحداث ألم أو إصابة نفسية أو عاطفية للطرف الآخر. وتشمل علامات الإساءة النفسية ما يلي: الصراخ، الإهانة، التهديد، والتجاهل.