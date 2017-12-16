بالصور.. أغلى حفل عيد ميلاد في العالم تكلفته خيالية

كانبرا(صدى):

نظمت سيدة أسترالية تٌدعى ” روشيك فوكيليك 22 عاماً ” حفل عيد ميلاد فخم لأصغر أبنائها الأربعة حيث جعلته حفل لا ينسى بتكلفة تعدت 25 ألف دولار ، ما جعل الكثيرين حول العالم يتحدثون عنه.

وقامت روشيك بتزيين موقع الحفل بألوان الباستيل الفاتحة والزهور التي تجذب الناظرين، وأحضرت كعكة ملونة كبيرة، وكان لكل ضيف صندوق خاص يحتوي على وجبته، حيث بلغت تكلفة الحفل 25 ألف دولار أميركي.

ودعت روشيك نحو 27 طفلاً من أصدقاء أولادها إلى المنزل و77 ضيفاً بالغاً من أجل الاحتفال بذكرى الميلاد الأول لأصغر أبنائها.

وقالت روشيك إنها تستمتع بإعداد حفلات ذكرى ميلاد كبيرة للأطفال، لأنها تريد أن يفرح الجميع في مثل هذا اليوم الذي سيبقى ذكرى جميلة، لا تنسى.