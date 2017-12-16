اليوم .. إعلان الإحصائية العددية لجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم، الإحصائية العددية لجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، بتسجيل أكثر من 26 ألف متن من الإبل.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن عدد المسجلين في المهرجان هذا العام بلغ 1519 مشاركاً من المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و 26897 متناً من الإبل تم تسجيلها بمختلف الفئات المحددة، إذ بلغ إجمالي عدد الإبل المسجلة في الجْمل 25700 متن، و1197 متناً في الفردي، وإجمالي عدد المسجلين حسب الفئات 1832 مسجلا، وبلغ عدد المشاركين 1519 مشاركاً.

وبين البقمي أنه بلغ عدد المسجلين في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل بحسب الفئات كما يلي: في المجاهيم ( جْمل 100 ) 20 مشاركاً، و( جْمل 50 ) 29 مشاركاً، و( جْمل 30) 45 مشاركاً، و(جْمل 20 إنتاج ) 71 مشاركاً، وفي الفردي دق 169 مشاركاً، والفردي جل 71 مشاركاً، والفردي فحل 78 مشاركاً.

وفي فئة الحمر ( جْمل 100 ) 8 مشاركين، و( جْمل 50 ) 10 مشاركين، و( جْمل 30) 18 مشاركاً، و(جْمل 20 إنتاج ) 14 مشاركاً، وفي الفردي دق 66 مشاركاً، والفردي جل50 مشاركاً، والفردي فحل81 مشاركاً.

أما في الصفر (جْمل 100) 15مشاركاً، و(جْمل 50) 20 مشاركاً، و(جْمل 30) 32 مشاركاً، و(جْمل 20 إنتاج) 38 مشاركاً، وفي الفردي دق 49 مشاركاً، والفردي جل 39 مشاركاً، والفردي فحل 79 مشاركاً.

وفي الشقح (جْمل 100) 10 مشاركين، و(جْمل 50) 16 مشاركاً، و(جْمل 30) 24 مشاركاً، و(جْمل 20 إنتاج) 22 مشاركاً، وفي الفردي دق 79 مشاركاً، والفردي جل 46 مشاركاً، والفردي فحل 64مشاركاً.

وفي الشعل (جْمل 100) 17 مشاركاً، و(جْمل 50) 30 مشاركاً، و(جْمل 30) 38 مشاركاً، و(جْمل 20 إنتاج) 34 مشاركاً، وفي الفردي دق 58 مشاركاً، والفردي جل 29 مشاركاً، والفردي فحل 56 مشاركاً.

وفي الوضح (جْمل 100) 21 مشاركاً، و(جْمل 50) 22 مشاركاً، و(جْمل 30) 34 مشاركاً، و(جْمل 20 إنتاج) 47 مشاركاً، وفي الفردي دق 81 مشاركاً، والفردي جل 19 مشاركاً، والفردي فحل83 مشاركاً.