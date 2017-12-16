” بنس ” يُغير مسار جولته بعد أزمة القدس الأخيرة

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية، عن تغيير نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، جدول زياراته بعد أزمة القدس الأخيرة؛ حيث كان من المقرر زيارة إسرائيل، قبل التوجه إلى القاهرة، إلا أنه تم استبدال الزيارات.

ومن المقرر أن يصل ” بنس ” الثلاثاء القادم القاهرة؛ لعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على أنها مازالت شريكًا هامًا لأمريكا في المنطقة.

ويتوجه نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل عقب زيارة القاهرة؛ لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو والرئيس الاسرائيلى روفين ريفلين.

كما سيلقي ” بنس ” خطاب رسمي في الكنيست خلال زيارته لإسرائيل، على أن يتجه إلى ألمانيا لزيارة القوات فى قاعدة رامشتاين قبل العودة لبلاده.

ويأمل نائب الرئيس الأمريكي خلال تلك الزيارة في أن يُنهي ردود الفعل الانفعالية على قرار ترامب؛ لبدء صفحة جديدة والتركيز على أولويات المنطقة.