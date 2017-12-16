قائمة السلع والخدمات التي لن تخضع لضريبة القيمة المضافة
أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عبر موقع ” تويتر ” ، عن السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها، والمقررة بنسبة 5%.
وأوضح أن الخدمات الخارجة عن تحصيل الضاربة هي النقل الدولي، وتصدير السلع خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، وخدمات نقل السلع والركاب من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل.
وأضاف الحساب أن من بين الخدمات كذلك وسائل النقل الدولي المؤهلة ذات مواصفات خاصة، ومن بين السلع التي لن يطبق عليها الضريبة قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة.
كما أنها لن تطبق على قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من السلع والخدمات.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 2 ساعتين
من عندي .. الإقط وحليب البراعين وحمس القهوه … ما نبا نكلف عليكم ونسوي علاها ضريبه…
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 2 ساعتين
التجار سيقومون بالمهمة كما عودونا دائما في رفع سعر السلع عموما وسيربطونها ببعض كمبرر للرفع لما ستشمله القيمة المضافة أو التي لن تشملها رسيشاركون المستهلك في كل شيء ولن تستطيع حماية المستهلك ولا وزارة التجارة عمل أي شيء وكل مافي الأمر أن على المستهلك أن يختصر فاتورة استهلاكه إلى أقصى حد ممكن ويقتصر على الضروريات في كل شيء وحينها سيضرب الكساد بضائع الجشعين ويعيدهم أذلاء إلى البحث عن رضا المستهلك بأي طريقة وهي قاعدة فيزيائية معروفة تشبه انكماش الحديد بالبرودة وتمدده بالحرارة ويقابلها تجاريا، أن الاقتصاد ينكمش بقلة الشراء ويتمدد بكثرة الشراء يعني قاعدة العرض والطلب ستكون هي المعيار للنمو أو الانكماش خاصة وأن السوق السعودي عرف منذ سنوات طويلة بقوته الشرائية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1839 ] نشر منذ 1 ساعة
اشتر كيس طحين وعليك بالقرص الين تطق اذنك
وخل عنك المعجنات والحلويات وماشابة 😜😀