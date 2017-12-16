قائمة السلع والخدمات التي لن تخضع لضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عبر موقع ” تويتر ” ، عن السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها، والمقررة بنسبة 5%.

وأوضح أن الخدمات الخارجة عن تحصيل الضاربة هي النقل الدولي، وتصدير السلع خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، وخدمات نقل السلع والركاب من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل.

وأضاف الحساب أن من بين الخدمات كذلك وسائل النقل الدولي المؤهلة ذات مواصفات خاصة، ومن بين السلع التي لن يطبق عليها الضريبة قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة.

كما أنها لن تطبق على قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من السلع والخدمات.