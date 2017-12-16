اكتشاف علاج محتمل لمرض الذهان

نيودلهي(صدى):

حقق أحد مكونات نبات القنب الهندي ويسمى ” الكانابيديول ” ، نتائج طبية ناجحة باعتباره علاج محتمل لمرض الذهان الذي يعتبر اضطراب عقلي من سماته القلق والهلاوس والشعور بالاضطهاد.

وأكدت دراسة خلال تجربة إكلينيكية، أن المرضى الذين يعالجون بمادة ” كانابيديول ” تتراجع لديهم أعراض الذهان مقارنة بمرضى آخرين تلقوا علاجًا وهميًا، حيث لاحظ الأطباء النفسيين تحسنًا في حالة هؤلاء المرضى كما رصدوا مؤشرات على تحسن قدراتهم على الإدراك وأداء الوظائف.

يُذكر أن ” كانابيديول ” هو المكون الرئيسي الثاني في نبات القنب، وله تأثيرات عكسية للمكون الأول ” مادة دلتا-9-تتراهيدركانابين​ول ” التي تسبب الشعور بالاضطهاد والقلق، مما دفع العلماء للتفكير في أن القنب قد يفيد يومًا كعلاج للصحة العقلية.