معالجة جندي كوري شمالي بالجنوب بعد انشقاقه

سول(صدى):

أعلن مسئول في مخابرات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن نقل جندي من كوريا الشمالية أُصيب بجروح خطيره أثناء هروبه عبر الحدود مع الجنوب بعد انشقاقه، إلى مستشفى عكسري بكوريا الجنوبية.

وأوضح المسئول أنه سيتم استجواب الجندي من قبل المخابرات الكورية الجنوبية بعد سماح الأطباء بذلك، حيث خضع إلى عميلتين كبيرتين.

يُذكر أن الجندي أوه تشونغ سونغ البالغ 24 عامًا حاول الفرار عبر الحدود إلى الجنوب في نوفمبر الماضي، مما دفع جنود كوريا الشمالية إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروحه خطيرة.