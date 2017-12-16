بالفيديو.. شاشات مطار باريس تتزين بصور سمو ولي العهد
رصد أحد المواطنين خلال تواجده بمطار باريس، انتشار صورًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، داخل صالات المطار، حيث كان متصدرًا لغلاف مجلة فرنسية.
ويُذكر أن الأمير محمد بن سلمان يتصدر، هذا الأسبوع، غلاف مجلة لو بوان الفرنسية بعنوان ” الأمير الذي يستطيع تغيير كل شيء “.
الامير محمد بن سلمان يتصدر غلاف مجلة لو بوان الفرنسية لهذا الاسبوع بعنوان "الامير الذي يستطيع تغيير كل شيء". pic.twitter.com/aO5EGcfuNL
— خالد المطرفي (@Almatrafi) December 16, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله قادتنا وولاة امرنا وجعلهم دائما ذخرا