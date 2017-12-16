بالفيديو.. شاشات مطار باريس تتزين بصور سمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

رصد أحد المواطنين خلال تواجده بمطار باريس، انتشار صورًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، داخل صالات المطار، حيث كان متصدرًا لغلاف مجلة فرنسية.

ويُذكر أن الأمير محمد بن سلمان يتصدر، هذا الأسبوع، غلاف مجلة لو بوان الفرنسية بعنوان ” الأمير الذي يستطيع تغيير كل شيء “.