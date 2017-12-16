” السعودية للكهرباء ” : خدمات المشتركين الإلكترونية.. معايير عالمية تختصر الوقت والجهد

سعيد العجل(صدى):

بعد نحو عام من إعلان ” السعودية للكهرباء ” عن اكتمال ميكنة منظومة خدمة العملاء لديها بما يضمن تقديم كافة خدمات المشتركين الكترونياً، فإن تجربة الشركة في تقديم خدماتها آلياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب خدمات المشتركين تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمة الكهربائية إقليمياً وعربياً، خاصة وأنها تُعد الشركة الأولى في مجال إنتاج وصناعة الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرى مختصون أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت في الوصول بخدمات المشتركين إلى معايير عالمية، حيث يُمكن الاستفادة من جميع الخدمات آلياً عبر موقع الشركة (هنا) والعديد من الخدمات من خلال تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية (ALKAHRABA)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المختصين من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (@alkahraba)(@ alkahrabacare).

وأفاد المختصون أن الخدمات الالكترونية نجحت في اختصار وقت وجهد المشتركين، لا سيما وأن التقنيات المستخدمة في تلك الخدمات تدعم التعامل معها والتواصل من خلالها بشكل بسيط وسهل، ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة للوصول إلى العالمية مدعومة بمبادرات واعدة في مجال تطوير خدمات العملاء على كافة الأصعدة.

وأشاروا إلى أن من بين خدمات البوابة الإلكترونية (هنا) عملية تقديم ومتابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية والاطلاع على متطلباتها واشتراطاتها، ويمكن لطالب الخدمة تقديم طلب موعد زيارة الموقع للكشف وفحص تطبيق العزل الحراري الذي أصبح من اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة ومعرفة نتيجة الفحص ، وطلبات التقوية للعدادات القائمة، ونقل ملكيتها، إضافة إلى بوابة خاصة بالمكاتب الهندسية التي تُمكنها من تسجيل ومتابعة طلبات عملائهم الخاصة بإيصال الخدمة الكهربائية، وطلبات الإضافة، وطلب خدمة العداد المؤقت بالإضافة إلى تسجيل طلبات إصدار شهادة التنسيق المبدئي قبل بناء المنشأة، واستقبال استفسارات وملاحظات واقتراحات وشكاوى المشتركين.

كما تُوفر البوابة خدمة استعراض الفواتير، وحساب متوسط الاستهلاك السنوي وتحليل فواتير الاستهلاك بطريقة تفاعلية مبتكرة، إضافة إلى الاشتراك بالخدمات التي تتيح التسجيل بخدمة رسائل الجوال القصيرة (SMS) والفاتورة الإلكترونية، حيث تسمح هذه الخدمات للمشترك باستلام إشعارات الفواتير ومواعيد السداد والرسائل الإرشادية والتوعوية والإشعارات عند انقطاع الخدمة المجدول وتسجيل بلاغات انقطاع الخدمة الكهربائية ومتابعتها.

أما تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية فإنه يُتيح المزيد من الخدمات التفاعلية للمشتركين؛ بالإضافة إلى خدمة استعراض الفواتير، وبيانات السداد، ونافذة لاستعراض شرائح الاستهلاك وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال والفاتورة الإلكترونية، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة أرقامي التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق لتسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلاً في أي وقت.

كما أقامت الشركة مركز خدمة المشترك (Call Center) والذي تعمل به 300 موظفة سعودية في مركزٍ يتناسب مع خصوصيتهن بنسبة توطين تبلغ 100% لخدمة المشتركين من خلال رقم الاتصال الموحد (920001100)، بالإضافة الى مركز استقبال بلاغات الأعطال (933) والذي يعمل على مدار الساعة من خلال ما يزيد عن 600 موظف لاستقبال ومتابعة بلاغات الأعطال، بالإضافة إلى خدمة ” صديق الكهرباء ” والتي تعنى بالتبليغ عن مخالفات السلامة، وذلك من خلال حساب الخدمة بمنصه التواصل الاجتماعي تويتر (@alkahrabafriend) وتطبيق ” واتساب ” من خلال الرقم (0533991100).