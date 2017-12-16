قبل نهاية عامه الأول.. ” ترامب ” يُلقب بالرئيس الأقل شعبية

واشنطن(صدى):

يرى أغلبية الأمريكان أن المسار الذي تسير فيه الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، غير صحيح، ونهايته ليست مرغوب بها، حيث أصبح ترامب الرئيس ” الأقل شعبية على الإطلاق في عامه الأول “.

وأكد استطلاعات جديدات للرأى أن معظم الأمريكان لديهم نظرة تشاؤمية لسياسة ترامب، حيث قال 52% من عينات الدراسات الأولى إن البلاد أصبحت أسوأ حالًا منذ أن أصبح ترامب رئيسًا لها.

وتراجع معدل قبول الأمريكان لأداء ترامب من حيث توفير الوظائف إلى 32% فقط خلال استطلاع آخر تم إجراؤه في الشهر الحالي، ورفض 40% من الأمريكيين تعامل ترامب مع الملف الاقتصادي.

وأكدت وكالة ” أسوشيتد برس ” أن تلك المؤشرات تعكس اتجاهًا مقلقًا بالنسبة للبيت الأبيض والجمهوريين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس العام المقبل.