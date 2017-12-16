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بالفيديو.. دنيا بطمة ” الناس بيهاجموني لأني ناجحة “

بالفيديو.. دنيا بطمة ” الناس بيهاجموني لأني ناجحة “
نورة الشهري(صدى):

ربطت الفنانة المغربية دنيا بطمة مهاجمة عدد من الإعلاميين والجمهور لها ، بسبب نجاحها في عملها .

وقالت دنيا خلال لقاء تليفزيوني ” لا تقذف بالحجر سوى الشجرة المثمرة .. دائما علي هجوم ودائما علي انتقادات هذا دليل على نجاحي ، وأنا سعيدة بهذا الشئ على قد ما هو سلبي إلا أنه بناء لي ” .

وتابعت بطمة ، دائما اقول للناس لا يتكلمون على الشخص ولا يحكمون عليه الا إذا شافوه مباشرة وتكلموا معاه وعرفوا شخصيته الداخلية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا والله مو دليل على النجاح الله يستر علينا وعليك ويهديك
ماودي أسبك أنا أولى بحسناتي

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