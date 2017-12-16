بالفيديو.. دنيا بطمة ” الناس بيهاجموني لأني ناجحة “
ربطت الفنانة المغربية دنيا بطمة مهاجمة عدد من الإعلاميين والجمهور لها ، بسبب نجاحها في عملها .
وقالت دنيا خلال لقاء تليفزيوني ” لا تقذف بالحجر سوى الشجرة المثمرة .. دائما علي هجوم ودائما علي انتقادات هذا دليل على نجاحي ، وأنا سعيدة بهذا الشئ على قد ما هو سلبي إلا أنه بناء لي ” .
وتابعت بطمة ، دائما اقول للناس لا يتكلمون على الشخص ولا يحكمون عليه الا إذا شافوه مباشرة وتكلموا معاه وعرفوا شخصيته الداخلية .
. بنظركم ليش الناس تهاجم #دنيا_بطمه ؟ ياليت البرامج تكون عندها مصداقية وتحترم عقل المشاهد وتوقف تطبيل للفنان وكذب على المشاهد 😊. @wigmagic . بنات ما مليتو من الاكستنشن كل ماتشترون يطلع مخلوط مو طبيعي😅 والبواريك شحلاتهم يهبلون وباللبس شكلهم حيل طبيعي 😍 . . شوفو اكاونتهم شحلات شغلهم😍 @wigmagic @wigmagic @wigmagic
معلمة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا والله مو دليل على النجاح الله يستر علينا وعليك ويهديك
ماودي أسبك أنا أولى بحسناتي