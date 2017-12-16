بعد إعلانها بلدًا نفطيًا.. لبنان توقع عقدين مع 3 شركات لعمليات الاستخراج

بيروت(صدى):

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الجمعة، عن انضمام لبنان إلى الدول النفطية والمنتجة للبترول.

ونشر ” الحريري ” فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ؛ يوضح انضمام لبنان للبلدان النفطية، بعد موافقة مجلس الوزراء على التنقيب الاستكشافي عن الغاز والنفط في اثنين من بلوكات الثروة النفطية العشرة في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له.

وفي هذا السياق تُباشر 3 شركات عالمية تشمل توتال ” الفرنسية، ” إيني ” الإيطالية و ” نوفاتيك ” الروسية، أعمال استخراج النفط بداية من 2019، بعد توقيع وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل عقدين معهم.

#لبنانبلدنفطي