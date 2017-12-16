لأول مرة منذ 15 شهرًا.. ارتفاع الودائع الأجنبية في المملكة

نايف السالم(صدى):

شهدت المصارف المحلية في المملكة نمو سنوي في الودائع الأجنبية بعد 15 شهرًا من الانخفاض، بنسبة 6.55% خلال شهر أكتوبر الماضي، كما ارتفعت بنسبة 4.7% مقارنة بالشهر السابق من العام الحالي.

وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية نحو 134.69 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق والتي سجلت 126.40 مليار ريال، بفارق 8.28 مليار ريال.

كما استقرت الودائع بالعملة الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر بمتوسط 127 مليار ريال، مقارنة بمتوسط العام الماضي 12 شهرًا عند 152.4 مليار ريال ومتوسط عام 2015 عند 154.6 مليار ريال، حيث شكلت الودائع الأجنبية بنهاية أكتوبر 8.41% من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، مقارنة بـ 7.8% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وشكَّلت ودائع الأفراد والشركات نحو 70.6% من إجمالي الودائع الأجنبية بنحو 95.08 مليار ريال، فيما شكَّلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 29.4% وبنحو 39.60 مليار ريال.

يُذكر أن إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي بلغ نحو 1.60 تريليون ريال، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.12% على أساس شهري.