” وزارة البيئة ” توقع عقد تأمين 20 مليون لقاح لمرض الحمى القلاعية

عادل الحربي(صدى):

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عقد تأمين 20 مليون جرعة من لقاح مرض الحمى القلاعية، الذي يعد أحد الأمراض الوبائية التى تعمل الوزارة على السيطرة عليها من خلال خطة وطنية لمكافحة المرض ضمن مبادرة الاستقصاء والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

ويعد مرض الحمى القلاعية من الأمراض الحيوانية بالمملكة وأكثرها انتشارا ومهدداً رئيساً لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) على تنفيذ الخطة العالمية لمكافحة المرض تمهيداً لاستئصاله في دول العالم.