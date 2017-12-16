حقائق مذهلة عن منزل بيل جيتس مؤسس ” مايكروسوفت “

نورة الشهري(صدى):

يعد بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، واحد من أغنى أغنياء أمريكا حيث تقدر ثروته بنحو 81 مليار دولار؛ لذلك ليس غريبًا أن يمتلك المليارير واحد من أفخم المنازل بالولايات المتحدة على الإطلاق.

ويقع المنزل على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع بواشنطن، ونستعرض أبرز الحقائق عن هذا المنزل.

1. أطلق بيل جيتس على منزله اسم ” زانادو 2.0 ” وهو اسم منزل تشارلز فوستر كين، الشخصية الرئيسية في الفيلم الأمريكي الشهير ” المواطن كين “.

2. استغرق بناء المنزل سبع سنوات، بتكلفة 66 مليون دولار، ويبلغ سعر المنزل اليوم 125 مليون دولار.

3.تم استخدام نصف مليون قدم من الخشب لبناء المنزل، وعمل به 300 عامل، من بينهم 100 شخص متخصص في الكهرباء.

4. يُستخدم بالمنزل نظام استشعار ذو تقنية عالية؛ من أجل التحكم في طقس الغرف والإضاءة، بالإضافة إلى أجهزة صوت لتشغيل الموسيقى في أي غرفة.

5. من أجل تزيين الجدران تم تخزين آلاف الصور على كمبيوتر، ويمكن للضيف تغيير الصور واللوحات التي تزين الجدران عبر جهاز تحكم.6. يوجد بالمنزل: مسبح بجدران زجاجية تطل على قاعة استقبال، وبالمسبح نظام لتشغيل موسيقى تحت الماء.

7. قاعة استقبال تتسع لمائتي ضيف.8. 24 حماماً، بينها 10 حمامات كاملة، كما يضم 6 مطابخ.

9. مكتبة تضم كتباً ومراجع قديمة ولوحات فنية يبلغ ثمنها 30 مليون دولار.

10. قاعة سينما بها 20 مقعداً وثيراً.

11. مكان لترك السيارات يتسع لـ 23 سيارة.

12. مجرى مائي، وشاطئ برمال من جزر الكاريبي.

13. الرمال على الشاطي قرب منزل بيل جيتس تم إستيراده من جزر الكاريبي.

14. دفع أحدهم 35000 دولار من قبل للتنزه في منزل بيل جيتس .